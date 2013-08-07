Взрыв в доме в Аргентине. Погибли 13 человек

Новости Аргентины. В аргентинском городе Росарио продолжается спасательная операция. Поздно вечером в многоквартирном доме произошел взрыв. В результате погибли как минимум 12 человек. Свыше 60 получили ранения. В целях безопасности эвакуированы жители соседних домов.

Точная причина взрыва пока не установлена. Ранее считалось, что инцидент произошел из-за неисправности отопительного котла. На данный момент основная версия - утечка газа. В пожарной подтвердили, что в службу позвонил один из жильцов рухнувшего дома с жалобой на запах газа. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

Обновлено 09.08.2013

Около десятка числятся пропавшими без вести. Работы на месте ЧП продолжаются. Из-за опасности повторного обрушения спасатели работают вручную. Причина инцидента установлена. К обвалу привел взрыв бытового газа. Два работника газовой компании, обслуживающей дом, находятся под стражей. Их обвиняют в преступной халатности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.