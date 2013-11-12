Взрыв в доме по улице Малинина в Минске: из-за воды, попавшей в кипящий жир, выбило окна, пострадала 90-летняя женщина

Новости Беларуси. Дым без огня. Утром 11 ноября жильцы 34 дома по улице Малинина стали свидетелями громкого взрыва. Виновницей по неосторожности оказалась пожилая женщина.

Как выяснилось позже, в кастрюлю с кипящим жиром случайно попала холодная вода. Химическая реакция была мгновенной. Взрывная волна выбила в квартире стекла. К счастью, пенсионерка сильно не пострадала, госпитализация не потребовалась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

На 5 этаже девятиэтажного жилого дома в квартире на кухне 90-летняя бабушка топила жир в кастрюле. И в результате попадания холодной воды в кипящий жир произошла вспышка без последующего горения. В результате чего повреждено остекление на кухне, также ожог кипящим жиром первой степени получила сама бабушка. Ей была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации она не нуждается.