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Взрыв в центре Москвы: пострадали по меньшей мере 5 человек

08 декабря 2015 10:37
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Новости России. Растет число пострадавших от взрыва в центре Москвы. К этому моменту оно увеличилось до пяти. Трое по-прежнему находятся в больнице с осколочными ранениями. Все произошло накануне вечером на остановке транспорта. По предварительной версии, сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Предположительно, его могли выбросить из проезжавшей машины или окна близлежащего жилого дома. Взрывчатка была начинена металлическими осколками.

Правоохранительные органы начали следствие по этому делу. В руки полицейских попала запись камер видеонаблюдения, сейчас она изучается правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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