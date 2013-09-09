Взрыв у ворот начальной школы в Китае: погибли 2 человека, 17 получили ранения. Среди пострадавших – 10 школьников

Новости Китая. Причиной взрыва у начальной школы на юге Китая стала загоревшаяся мотоповозка. По уточнённым данным, погибли два человека, 17 получили ранения.

Взрыв прогремел утром у ворот учебного заведения. По предварительным данным, мимо школы проезжала трехколесная грузовая платформа, которая сначала загорелась, а потом взорвалась. Ударной волной выбило стёкла расположенных соседних зданий и припаркованных автомобилей.

Место происшествия оцеплено. Известно, что среди пострадавших – 10 школьников. Один из них находится в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.