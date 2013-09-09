Прямой эфир

Взрыв у ворот начальной школы в Китае: погибли 2 человека, 17 получили ранения. Среди пострадавших – 10 школьников

09 сентября 2013 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Причиной взрыва у начальной школы на юге Китая стала загоревшаяся мотоповозка. По уточнённым данным, погибли два человека, 17 получили ранения.

Взрыв прогремел утром у ворот учебного заведения. По предварительным данным, мимо школы проезжала трехколесная грузовая платформа, которая сначала загорелась, а потом взорвалась. Ударной волной выбило стёкла расположенных соседних зданий и припаркованных автомобилей.

Место происшествия оцеплено. Известно, что среди пострадавших – 10 школьников. Один из них находится в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
На ж/д переезде водитель маршрутки не проскочил на красный свет перед поездом - 9 человек погибли
09 сентября 2013 11:53

На ж/д переезде водитель маршрутки не проскочил на красный свет перед поездом - 9 человек погибли

В Гродненской области с пастбищ исчезают лошади
09 сентября 2013 11:09

В Гродненской области с пастбищ исчезают лошади

Гражданин России нервничал, когда ввозил на территорию Беларуси из Польши 42 килограмма марихуаны
09 сентября 2013 11:08

Гражданин России нервничал, когда ввозил на территорию Беларуси из Польши 42 килограмма марихуаны