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Гражданин России нервничал, когда ввозил на территорию Беларуси из Польши 42 килограмма марихуаны

09 сентября 2013 11:08
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Новости Беларуси. Крупная партия марихуаны задержана на белорусско-польской границе. Гражданин России возвращался на родину из Польши на собственной машине. При пересечении границы выбрал «зеленый» коридор. Сотрудники погранслужбы обратили внимание на отсутствие багажа и то, что водитель слишком нервничал.

При детальном осмотре автомобиля из тайников было извлечено 118 пакетов. Общий вес контрабанды - около 42 килограммов. Вещество передано на экспертизу. А водитель задержан для дальнейшего разбирательства. По данному факту Брестской таможней проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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