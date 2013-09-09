Гражданин России нервничал, когда ввозил на территорию Беларуси из Польши 42 килограмма марихуаны

Новости Беларуси. Крупная партия марихуаны задержана на белорусско-польской границе. Гражданин России возвращался на родину из Польши на собственной машине. При пересечении границы выбрал «зеленый» коридор. Сотрудники погранслужбы обратили внимание на отсутствие багажа и то, что водитель слишком нервничал.

При детальном осмотре автомобиля из тайников было извлечено 118 пакетов. Общий вес контрабанды - около 42 килограммов. Вещество передано на экспертизу. А водитель задержан для дальнейшего разбирательства. По данному факту Брестской таможней проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.