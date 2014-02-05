Новости Великобритании. Взрыв газа разрушил дом в Великобритании. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. В результате взрыва много людей получили травмы. Число пострадавших на данный момент уточняется. Также пока нет информации, есть ли погибшие.

От ударной волны пострадали несколько домов, находившихся по соседству. Жильцы пострадавших зданий, а также ученики и преподаватели расположенной рядом школы, эвакуированы.

Известно, что после взрыва дом загорелся. К данному моменту пожар потушен. Опасная зона оцеплена. На месте работают сотрудники экстренных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.