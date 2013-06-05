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Второе ЧП за день в московском метро. Из-за задымления остановлены поезда на Сокольнической линии

05 июня 2013 09:51
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Новости России. В московском метро – второе ЧП за день. На Сокольнической линии из-за сильного задымления опять остановлены поезда. На месте происшествия работают пожарные.

Новый инцидент произошел, практически сразу после того, как поезда пустили по «красной» ветке. 5 июня утром в час пик на этой линии метро загорелся силовой кабель. Из-за сильного задымления пострадали свыше полусотни человек. Некоторым из них потребовалась госпитализация.

Эвакуировано было около 4,5 тысяч пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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