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Во время грозы в Индии от ударов молний погибли около 30 человек, в том числе 6 детей

05 июня 2013 09:48
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Новости Индии. Во время грозы минувшей ночью в индийском штате Бихар от ударов молний погибли около 30 человек. Свыше 20 получили серьезные ожоги и ранения различной степени тяжести.

Среди погибших – шесть детей и три женщины. Подростки пытались укрыться от дождя под деревом. Именно в тот момент в него попал электрический разряд.

Ежегодно в Индии жертвами молний становятся сотни человек. Особенно часто это происходит во время сезона муссонных дождей, который продолжается с июня по сентябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

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