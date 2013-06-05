Во время грозы в Индии от ударов молний погибли около 30 человек, в том числе 6 детей

Новости Индии. Во время грозы минувшей ночью в индийском штате Бихар от ударов молний погибли около 30 человек. Свыше 20 получили серьезные ожоги и ранения различной степени тяжести.

Среди погибших – шесть детей и три женщины. Подростки пытались укрыться от дождя под деревом. Именно в тот момент в него попал электрический разряд.

Ежегодно в Индии жертвами молний становятся сотни человек. Особенно часто это происходит во время сезона муссонных дождей, который продолжается с июня по сентябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.