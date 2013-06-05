16-летний школьник получил серьёзные ожоги, изготавливая дома наркотики

Новости Беларуси. Обожжённое лицо, спина, шея и верхние конечности. Учащийся одной из школ Минска получил ожоги 1-3 степеней (15%) в результате вспышки паров ацетона.

Оперативный дежурный МЧС:

Девятиклассник одной из столичных школ был госпитализирован с ожогами, которые он получил из-за вспышки паров ацетона во время приготовления наркотического вещества на кухне в квартире. Школьник проживает с бабушкой и дедушкой, мать находится в местах лишения свободы.



По предварительным данным, парень и его друг, личность которого устанавливается, пытались приготовить наркотическое вещество на кухне дома пострадавшего. В квартире в момент происшествия в соседней комнате находилась 66-летняя бабушка мальчика.

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