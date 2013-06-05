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16-летний школьник получил серьёзные ожоги, изготавливая дома наркотики

05 июня 2013 09:22
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Новости Беларуси. Обожжённое лицо, спина, шея и верхние конечности. Учащийся одной из школ Минска получил ожоги 1-3 степеней (15%) в результате вспышки паров ацетона.

Оперативный дежурный МЧС:
Девятиклассник одной из столичных школ был госпитализирован с ожогами, которые он получил из-за вспышки паров ацетона во время приготовления наркотического вещества на кухне в квартире. Школьник проживает с бабушкой и дедушкой, мать находится в местах лишения свободы.

По предварительным данным,  парень и его друг, личность которого устанавливается, пытались приготовить наркотическое вещество на кухне дома пострадавшего. В квартире в момент происшествия в соседней комнате находилась 66-летняя бабушка мальчика.

Напомним о недавнем криминальном случае в медицине. Врача-нарколога задержали в момент продажи курительной смеси. При его досмотре обнаружили расфасованные пакетики спайса. Предварительная экспертиза установила, что в составе смеси есть психотропные вещества (смотрите видео).

# происшествия # Наркотики

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