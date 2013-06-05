На трассе Минск-Гродно фура столкнулась с автоцистерной. По проезжей части разлилось масло и дизельное топливо

Новости Беларуси. Вчера днём на 16 километре трассы «Минск-Гродно» автопоезд Volvo столкнулся с автоцистерной МАЗ, которая участвовала в ремонте дороги. Водитель автопоезда не смог объехать участок ремонтируемой дороги и задел автоцистерну, заполненную водой (смотрите видео).

Анастасия Швайбович, и.о. пресс-секретаря Минского областного управления МЧС (в интервью AUTO.TUT.BY):

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Спасателями проводился смыв с проезжей части дизельного топлива и масла, пролившегося из бака «МАЗ».

В ДТП пострадал 48-летний мужчина, дорожный рабочий. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу.

Напомним, в феврале этого года Минская кольцевая превратилась в настоящую молочную реку. Молоковоз снёс столб и перевернулся. Удар пришёлся прямо по центру кабины, в результате чего цистерна (7 тонн) молока разлилась по асфальту.