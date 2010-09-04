Вторая волна природных пожаров в России пошла на убыль

Ещё накануне леса полыхали в Поволжье, Волгоградской и Самарской областях. Сегодня все крупные очаги ликвидированы. Тем временем, в регионы, пострадавшие от огня в августе, продолжает поступать гуманитарная помощь. Правда, она не всегда доходит до адресата.

8 человек погибли, еще 5 пропали без вести, более 20 получили ожоги. Сводки уж очень напоминают новости месячной давности. Тогда огонь охватил 17 регионов России, а его жертвами стали не менее 50 человек. По факту гибели людей возбудили даже уголовное дело по статье «халатность». Проверка Генпрокуратуры показала, что местные власти не обеспечили в селах элементарных условий пожарной безопасности. В итоге, погибли 19 человек.

И вот, уже осенью, новые очаги и новые жертвы. Как оказалось, российское правительство поспешило трубить отбой тревоги. В ччетверг в Волгоградской и Самарской областях огонь вспыхнул с новой силой.

Сотрудник российской пожарной службы:

- Главная причина возгораний, на наш взгляд — человеческий фактор. Также в некоторых местах причиной стали обрывы линий электропередач.

В Тольятти уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Наши спасатели в случае необходимости тоже готовы прийти на помощь российским коллегам. Об этом в МЧС говорили еще во время летней командировки сводного отряда в Рязанскую область. За неделю белорусы ликвидировали около сотни лесных пожаров. А теперь смотрят уже по телевизору на все ту же картину.

Тем временем, российским погорельцам первой волны отправили белорусские холодильники и газовые плиты. Гуманитарная помощь на сумму в 50 миллионов рублей уехала в Воронежскую область. Ее собрали в Таможенном комитете. Примерно через три дня часть людей, оставшихся без жилья, смогут ей воспользоваться.

Леонид Досов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Если дом построить, что нужно? Конечно, газовая плита — вот, наша, брестская. Холодильник нужен? Вот — наш минский холодильник.

Официальный получатель груза — правительство региона. Остается надеяться, что белорусские товары не постигнет участь 40-тонной гуманитарной поставки в Рязанскую область. Одежду, обувь и посуду собрали жители одного из российских городов и на 15 грузовиках отправили в пострадавший регион. А местные власти, сославшись на то, что вещи негде хранить, попросту выкинули большую их часть на свалку. Служебное расследование возбудили только после того, как видеоролик об этом попал в интернет.