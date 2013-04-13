Вторая волна паводков: Беларуси угрожают воды с территории России

Новости Беларуси. Количество подтопленных подворий в Беларуси превысило тысячу. В общей сложности от талых и паводковых вод пострадали около 80 жилых домов. Большая часть из них находятся в Гомельской области. Правда, необходимости массовой эвакуации людей пока не отмечено. На временное переселение в регионе согласились лишь две жительницы Лельчицкого района: большую воду бабушки переждут в здании участковой больницы. Однако тысячи людей готовятся ко второй волне паводка. Белорусским городам угрожает российская вода.

По гидрологическим условиям 20-титысячный Добруш можно сравнить с итальянской Венецией или российским Санкт-Петербургом. Две реки, семь мостов, полтора десятка каналов. За паводковой ситуацией здесь невольно наблюдает каждый житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переулок Пролетарский на самой окраине города, как лакмусовая бумажка в период паводка. Дорога в воде - значит критический уровень во всей гидросистеме города не за горами.

Тамара Веркова, жительница Добруша:

У семидесятом году у на была вода большая. Всё тогда размыло. Очень большая вода была, и то только три дни стояла, а потом ушла.

Пока вода добралась лишь до крайних домовладений. В каждом огороде своё озеро. Однако прихода большой воды здесь ещё только ожидают.

Александр Клемзиков, житель Добруша:

Готовимся: картошку из погребов убираем, дрова, брикет переносим, где может подтопить. Нас же еще Смоленщина подтопит.

Наиболее опасная ситуация в Добруше может сложится, если произойдёт сброс воды на Смоленском водохранилище. А поэтому белорусские специалисты пристально следят за развитием паводковой ситуации в соседних регионах Российской Федерации.

Владимир Малиновский, начальник Добрушского РОЧС:

Поддерживаем отношения с коллегами из Российской Федерации. Те нам сообщают гидрологическую обстановку по Ипути, верхнем бьефе реки. Дважды за сутки мы снимаем показания. Ситуация в настоящее время стабильная. Мы имеем по реке небольшой плюс порядка 15 см в сутки. Но вторая река, которая впадает в Ипуть (река Хоропуть), уже второй день как начала минусовать.

Тем временем преподнесла сюрприз жителям Добруша и сама река. Несколько лет назад изменилось русло. От затопления целый район теперь спасает лишь мощная дамба.

Александр Ксенофонтов, генеральный директор КУП «Добрушский коммунальник»:

В данном месте река Ипуть поменила свое русло и теперь бьёт прямо в тело плотины. Поэтому тело платины необходимо укреплять, что мы сейчас и делаем. Протяженность плотины 4,3 километра, она защищает около 400 домовладений.

Одним словом белорусская Венеция паводок встречает во всеоружии. И то что уровень воды пока далёк от рекордных отметок, совсем не минус. Здесь никто не огорчится если всё так и останется.