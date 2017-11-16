Бывший заместитель министра по ЧС приговорен к 8 годам лишения свободы

Новости Беларуси. Экс-замминистра по ЧС Дмитрий Бегун приговорен к восьми годами лишения свободы.

По информации БЕЛТА, Бегун будет отбывать наказание в колонии усиленного режима, а его имущество подлежит конфискации. В срок отбывания наказания будет учтено время, которое он провел в изоляторе временного содержания и под стражей: с 19 марта по 15 ноября 2017 года.

Бегун был признан виновным в получении взятки. С него будет взыскано в доход государства 14,5 тысяч рублей. Мужчину лишат звания «полковник внутренней службы» и права занимать определённые должности в течение 5 лет.

Приговор был также вынесен экс-директору ООО «РМ Грифреставрация» Александру Грицу. Его признали виновным по ч.5 ст.16, ч.2 ст.431 («дача взятки») УК. Мужчину приговорили к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Его освободили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.