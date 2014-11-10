Вспышка трихинеллеза в Гродненской области: 19 человек заболели, еще 7 находятся в группе риска

Новости Беларуси. 19 человек заболели, еще 7 находятся в группе риска. В Гродненской области зарегистрирована вспышка опасного заболевания – трихинеллеза. Источником заражения, по всей вероятности, стала дичь, которой местный охотник угостил жителей нескольких деревень.

Сейчас все пациенты находятся в инфекционной больнице. Состояние пяти человек медики оценивают как средней тяжести, среди них двое детей и две беременные женщины.

Инфекционное отделение Вороновской районной больницы сейчас работает в усиленном режиме. Каждый день сюда поступают больные с диагнозом «Трихинеллез». Вспышка опасного заболевания произошла на территории одного из сельских советов. За помощью обратились жители сразу нескольких соседних деревень.

Заболевание распространялось стремительно. Первый пациент в Вороновскую районную больницу поступил 3 ноября. Затем каждый день регистрировали еще два-три новых случая. И вот 10 ноября, до обеда, еще пять заболевших. Таким образом, общее число инфицированных составляет 19 человек.

О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что среди пострадавших дети и две беременные женщины. Уже выявлен круг и так называемых контактных лиц. Под постоянным контролем медиков сейчас еще 7 человек.

Антон Осипович, заведующий инфекционным отделением УЗ «Вороновская центральная районная больница»:

Состояние пациентов: 5 – средней тяжести, 12 – удовлетворительное. Две пациентки 8 ноября с диагнозом «Трихинеллез, беременность» отправлены на лечение в Гродненскую областную инфекционную клиническую больницу. Нас постоянно консультируют специалисты, районный терапевт, то есть заведующий терапевтическим отделением, также невролог. На сегодняшний день осложнений у данных пациентов мы не замечаем.

Предположительная причина отравления – употребление в пищу заряженного мяса свиней. Почти все заболевшие утверждают, что были в гостях у местного жителя и во время застолья попробовали мясные блюда.

Потерпевшие:

В гостях мы были, а кушали то, что все кушали. Обычные мясные блюда: и горячие, и холодные нарезки.

Просто поехал в гости, человек заколол кабана и угостил домашними колбасками. Как сказать, это один из поводов подумать, откуда можно было заболеть, только в том месте.

Вспышкой трихинеллеза заинтересовались и санитарные службы района. Они провели собственное расследование. Предполагаемый виновник утверждает, что больной оказалась домашняя свинья. Правда, ее останки на экспертизу он представить не смог. Мужчина якобы избавился от испорченного мяса.

Именно этот факт заставил экспертов усомниться. Известно, что радушный хозяин – заядлый охотник, а значит в пищу, возможно, пошло мясо дикого кабана. А в этом случае последствия могут быть гораздо серьезнее.

Галина Белоус, врач-эпидемиолог ГУ «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии»:

Возникают сомнения в том, что данный житель деревни Свилы является охотником. Кроме того, заболели еще его друзья-охотники, три человека. Поэтому можно предположить, что он использовал в пищу и мясо дикого животного.

В любом случае выявлять виновного теперь будет прокуратура. Все необходимые документы уже переданы в правоохранительные органы.

Эпидемиологи же настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами гигиены и проверять мясо, не важно – диких или домашних животных, в специальной лаборатории. При малейших симптомах (высокой температуре, боли в мышцах и отеках) сразу же обращаться к медикам.

Если вовремя не начать лечить трихинеллез, не исключен летальный исход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.