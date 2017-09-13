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В Минске мужчина нападал в подъездах на женщин и пытался их раздеть: фото подозреваемого

13 сентября 2017 17:23
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Новости Беларуси. Столичная милиция ищет мужчину, который нападал на женщин в подъездах и пытался раздеть. Все происходило между этажами в жилых домах.  

Правоохранителям известно о двух случаях.

В обоих – женщины смогли оказать сопротивление, после чего молодой человек убегал в неизвестном направлении.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД города Минска:
Приметы: на вид 30 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие темные. Был одет: куртка синего цвета до бедра с капюшоном и желтой подкладкой, синие спортивные штаны с надписью «Reebok», черная майка с рисунком белого цвета на груди. При себе имел пакет. Просим всех, кто узнал изображенного на фотографии мужчину либо обладает информацией о случившемся, сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (044) 751-09-98, 8 (029) 690-46-86 либо 102.

# происшествия # Фотофакт # Насилие # Наталья Оскирко

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