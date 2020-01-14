Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»

Новости Беларуси. Два человека погибли, ещё двое – в больнице. В Могилёве правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 13 января ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28-летняя могилевчанка на перекрестке не предоставила преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю. В результате чего произошло столкновение. В аварии в Могилёве два человека получили травмы, ещё двое – погибли

Удар был такой силы, что понадобилась помощь спасателей для того, чтобы достать заблокированного в салоне автомобиля пассажира. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.





Евгений Жилинский, официальный представитель УГАИ УВД Могилёвского облисполкома:

В результате ДТП водитель Opel и пассажир этого же автомобиля, который находился на переднем сиденье, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, который находился на заднем сиденье и водитель Renault госпитализированы в реанимаию.





Денис Маркевич, заведующий отделением Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи:

Состояние было тяжелым. Им оказана помощь. В настоящее время они продолжают лечиться в отделении реанимации. Состояние остается стабильно тяжелым. У одного травмы головы и нижних конечностей. У второго – головы, шеи, грудной клетки и нижних конечностей.



