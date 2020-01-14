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Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»

14 января 2020 13:43
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Новости Беларуси. Два человека погибли, ещё двое – в больнице. В Могилёве правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 13 января ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»-1

28-летняя могилевчанка на перекрестке не предоставила преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю. В результате чего произошло столкновение.

В аварии в Могилёве два человека получили травмы, ещё двое – погибли

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»-4

Удар был такой силы, что понадобилась помощь спасателей для того, чтобы  достать заблокированного в салоне автомобиля пассажира. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»-7



Евгений Жилинский, официальный представитель УГАИ УВД Могилёвского облисполкома:  
В результате ДТП водитель Opel и пассажир этого же автомобиля, который находился на переднем сиденье, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, который находился на заднем сиденье и водитель Renault госпитализированы в реанимаию.

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»-9



Денис Маркевич, заведующий отделением Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи:
Состояние было тяжелым. Им оказана помощь. В настоящее время они продолжают лечиться в отделении реанимации. Состояние остается стабильно тяжелым. У одного травмы головы и нижних конечностей. У второго – головы, шеи, грудной клетки и нижних конечностей.

Водители, по предварительным данным, в момент ДТП были трезвыми. В настоящее время в причинах и обстоятельствах аварии разбираются следователи и судмедэксперты.

# ДТП # происшествия # Евгений Жилинский # Денис Маркевич # Фотофакт

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