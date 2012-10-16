В Марьиной Горке 31-летний мужчина скончался на крыше поезда от удара током

Новости Беларуси. 14 октября на железной дороге в Марьиной Горке произошёл несчастный случай. Мужчина забрался на крышу грузового поезда и коснулся контактного провода тяговой линии, в результате чего был поражен электрическим током. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Причина, по которой мужчина полез на крышу вагона, не установлена.

3 октября в Волковыске электрический разряд убил местного жителя. Рядом с домом мужчины велись строительные работы. В день трагедии стрела автокрана зацепила линию электропередач. Последовавший электрический разряд убил мужчину – хозяина одного из находящихся неподалёку домов.