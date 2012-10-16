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В одном из нигерийских городов на северо-востоке страны произошло около 15 взрывов

16 октября 2012 06:12
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Новости Нигерии. В одном из нигерийских городов в северо-восточной части страны произошло около 15 взрывов. Серия терактов прокатилась накануне. Официально власти не комментируют ситуацию. Однако, по сообщениям очевидцев, все центральные улицы города были оцеплены полицией. Количество пострадавших и погибших в результате взрывов уточняется.

Ответственность за теракты взяли на себя члены радикальной исламистской группировки «Боко Харам», которая ведет борьбу с властями Нигерии за введение законов шариата. По некоторым данным, с начала этого года боевики «Боко Харам» убили почти тысячу человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Терроризм

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