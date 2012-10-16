В одном из нигерийских городов на северо-востоке страны произошло около 15 взрывов

Новости Нигерии. В одном из нигерийских городов в северо-восточной части страны произошло около 15 взрывов. Серия терактов прокатилась накануне. Официально власти не комментируют ситуацию. Однако, по сообщениям очевидцев, все центральные улицы города были оцеплены полицией. Количество пострадавших и погибших в результате взрывов уточняется.

Ответственность за теракты взяли на себя члены радикальной исламистской группировки «Боко Харам», которая ведет борьбу с властями Нигерии за введение законов шариата. По некоторым данным, с начала этого года боевики «Боко Харам» убили почти тысячу человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.