Новости Беларуси. 18 сентября вечером восьмиклассница упала с шестого этажа недостроенного здания в Гомеле.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, школьница осталась жива. Девочка была госпитализирована с многочисленными телесными повреждениями. Медиков вызвали друзья подростка, которые находились рядом, когда произошел инцидент.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.