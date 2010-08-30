Восемь человек погибли во время пожара в доме престарелых под Тверью

Основной версией причин пожара, произошедшего ранним утром 30 августа, считается самоподжег одного из постояльцев дома престарелых. В комнате, где он проживал, и откуда началось распространение пламени, найдены несколько канистр с горючей жидкостью. Известно, что пенсионер стоял в очереди на квартиру и был в отчаянии из-за того, что до сих пор не может ее получить.
Напомним, это не первое подобное ЧП в России за последнее время. В январе 2009 года в республике Коми загорелся «Дом ветеранов». Тогда в огне погибли 23 человека. Спасти удалось лишь троих. Расследование происшествия привело к череде кадровых перестановок в руководстве региона. А президент России Дмитрий Медведев потребовал навести порядок в домах престарелых.