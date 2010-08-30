Восемь человек погибли во время пожара в доме престарелых под Тверью

Все они отравились угарным газом. Двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Всего из заведения эвакуировано 480 человек. ЧП произошло, когда постояльцы заведения еще спали. По факту пожара ведется расследование.

Основной версией причин пожара, произошедшего ранним утром 30 августа, считается самоподжег одного из постояльцев дома престарелых. В комнате, где он проживал, и откуда началось распространение пламени, найдены несколько канистр с горючей жидкостью. Известно, что пенсионер стоял в очереди на квартиру и был в отчаянии из-за того, что до сих пор не может ее получить.

Напомним, это не первое подобное ЧП в России за последнее время. В январе 2009 года в республике Коми загорелся «Дом ветеранов». Тогда в огне погибли 23 человека. Спасти удалось лишь троих. Расследование происшествия привело к череде кадровых перестановок в руководстве региона. А президент России Дмитрий Медведев потребовал навести порядок в домах престарелых.