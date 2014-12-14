В Гомельской области – всплеск активности аферистов: мошенники лишают пенсионеров денег и имущества

Новости Беларуси. В Гомельской области зафиксирован всплеск активности аферистов. Мошенники лишают стариков сбережений, используя тысячу и один предлог. Не брезгуют преступники ни деньгами, ни мобильными телефонами. Зачастую люди сами отдают ценности в руки злоумышленников.

Марии Николаевне далеко за 80. Говорит, раньше никого подозрительного и на порог не пускала. А тут, как назло, ослабила бдительность.

Мария Ковалева, потерпевшая:

«Откройте, мне надо счетчики проверить перед Новым годом». Так, говорю, у меня все оплачено. «А мне надо для отчета отдать». Посмотрела счетчики и пошла по хате. А у меня там гроши были недалека спрятаны.

Все тайники пенсионеров воры знают как свои пять пальцев. Да и велика ли премудрость: если деньги не под подушкой, то под матрацем.

4,5 миллиона. Все сбережения пенсионерки ушли вместе с фальшивым инспектором энергосбыта.

Оставили мошенницы без денег и чету Масловых. Липовые «соцработницы» сообщили им новость о том, что в Беларуси, России и Украине с Нового года будет одна валюта. Старые деньги якобы нужно срочно переписать и обменять.

Петр Маслов, потерпевший:

Спросили, есть ли они у меня. Сказал, что есть. Попросили переписать номера купюр.

После переписи купюр мошенницы сообщили старикам, что они еще и врачи. И во время так называемого «медосмотра» тайно похитили все скопленные на операцию Ольге Никифоровне деньги – почти восемь миллионов рублей.

Юрий Войтенков, старший следователь Чечерского районного отдела Следственного комитета:

В качестве потерпевших были выбраны пожилые люди. В виду своего возраста и состояния здоровья они не могут даже толком описать преступниц.

Орудуют мошенники не только в глубинке. На днях в полумиллионном Гомеле продавец псевдо качественной посуды, не сумев продать свой товар, попросил у хозяйки квартиры мобильный телефон и в следующее мгновение скрылся вместе с ним в неизвестном направлении.

Торговцы посудой, электроинструментами и различными гаджетами, по словам оперативников, также чаще всего не местные. Так, сейчас в Гомельской области орудует целая организованная группа из Ставропольского края Российской Федерации.

Мошенники пока не пойманы, но оградить свое имущество от преступных посягательств под силу практически каждому. Достаточно не терять бдительность и не впускать в свой дом незнакомых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.