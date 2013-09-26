Волна терактов прокатилась по Ираку: погибли 32 человека

Новости Ирака. Волна терактов прокатилась по Ираку. Жертвами взрывов в столице страны стали 18 человек. Около полусотни ранены.

Взрывные устройства были заложены на рынках Багдада и в тех районах города, где преимущественно проживают сунниты. На месте терактов работают врачи и полицейские.

А в провинции Киркук, на севере страны, атакованы полицейские участки. Рядом с ними взлетели на воздух несколько заминированных автомобилей, после чего здания обстреляли из минометов. Погибли 14 человек.

Ответственность за нападения пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.