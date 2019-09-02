Volkswagen вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом на ул. Одинцова

Новости Беларуси. Лобовое столкновение. Днем 2 сентября на улице Одинцова столкнулись автомобиль Volkswagen и троллейбус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машина двигалась со стороны Лобанка в сторону Якубовского, а затем выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате водителя авто зажало в салоне. Чтобы освободить 67-летнюю женщину, пришлось использовать специнструмент. Сейчас она в больнице.