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Volkswagen вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом на ул. Одинцова

02 сентября 2019 15:52
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Новости Беларуси. Лобовое столкновение. Днем 2 сентября на улице Одинцова столкнулись автомобиль Volkswagen и троллейбус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Volkswagen вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом на ул. Одинцова-1

Машина двигалась со стороны Лобанка в сторону Якубовского, а затем выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате водителя авто зажало в салоне. Чтобы освободить 67-летнюю женщину, пришлось использовать специнструмент. Сейчас она в больнице.

Volkswagen вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом на ул. Одинцова-4

Пассажиры троллейбуса не пострадали.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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