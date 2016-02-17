Водонапорная башня высотой 26 метров обрушилась в Слуцком районе

Новости Беларуси. Водонапорная башня обрушилась в Слуцком районе. Кирпичное сооружение высотой 26 метров рухнуло возле деревни Квасыничи. Пострадавших нет.

Без водоснабжения остались 130 частных жилых домов и молочно-товарный комплекс. Скорее всего обрушение произошло из-за разрушения основания башни – построена она была 43 года назад. В настоящее время водоснабжение восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постройку планировали сносить, ей на замену уже возвели новую башню.

Кристина Зайцева, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС Республики Беларусь:

17 февраля в 2.19 в службу спасения поступило сообщение о том, что произошло обрушение водонапорной башни вблизи деревни Квасыничи Слуцкого района. Без водоснабжения оставались 130 частных жилых домов и молочно-товарный комплекс. Оперативно произведено переподключение водоснабжения на артезианскую скважину и уже в половине четвертого ночи водоснабжение было восстановлено в полном объеме.