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Водитель такси в Минске употреблял гашиш и предлагал его пассажирам

18 января 2018 14:23
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Новости Беларуси. В Минске за распространение и употребление гашиша задержан водитель такси.

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина был задержан после сделки по продаже вещества. У водителя обнаружили 32 грамма наркотического средства в подлокотнике, на приборной панели автомобиля, в кармане куртки.

33-летний минчанин приобретал гашиш в интернет-магазине, употреблял сам и предлагал пассажирам. Водитель ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

В начале января в Минске за торговлю наркотиком задержали двух 19-летних парней – здесь подробнее.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

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