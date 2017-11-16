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Водитель легковушки скончался на месте: в ГАИ прокомментировали жуткую аварию на МКАД-2

16 ноября 2017 15:03
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Новости Беларуси. Ужасная авария в Минском районе. Один человек погиб, трое пострадали вблизи деревни Острошицкий городок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Столкновение Renault и мусоровоза под Минском: один человек погиб, трое пострадали

На развязке со второй кольцевой дорогой мусоровоз буквально протаранил легковую машину. По предварительной версии, водитель легковушки при подъезде к кольцевой развязке не уступил дорогу грузовику.

Водитель легковушки скончался на месте: в ГАИ прокомментировали жуткую аварию на МКАД-2-1

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ Миноблисполкома:
Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир и двое совершеннолетних пассажиров (мальчик и девочка), которые находились в автомобиле, с полученными травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Водитель автомобиля МАЗ не пострадал.

ГАИ еще раз призывает водителей быть особенно внимательными и не превышать скорость.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Ирина Сапунова

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