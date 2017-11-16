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Взрыв газового баллона в горящем доме в Жлобинском районе попал на видео

16 ноября 2017 13:36
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе видеорегистратор подразделения МЧС зафиксировал редкие кадры. Взрыв газового баллона в горящем доме – реальная угроза жизни в том числе и для прибывших на тушение пожара профессионалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом случае, к счастью, никто из спасателей не пострадал. Однако в нынешнем году в Минской области так погиб сотрудник МЧС. Правда, на пожаре в Жлобинском районе все-таки не обошлось без жертв. В доме был обнаружен хозяина домовладения. Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении.

# происшествия # Пожар

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