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Столкновение Renault и мусоровоза под Минском: один человек погиб, трое пострадали

16 ноября 2017 12:24
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Новости Беларуси. Недалеко от Минска столкнулись мусоровоз и легковой автомобиль. Есть жертвы.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский ОУМЧС, ДТП произошло утром 16 ноября около Острошицкого городка в Минском районе. Произошло столкновение мусоровоза и Renault, в котором находились четыре человека.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, а трое пассажиров, среди которых двое детей, были госпитализированы. Мужчина, который находился за рулем мусоровоза, не пострадал.

Как сообщает ГАИ, Renault не уступил дорогу грузовику. На месте аварии проводятся следственно-оперативные действия.

В начале ноября на МКАД 25-летний водитель легковушки врезался в грузовик и погиб – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт

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