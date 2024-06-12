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Водитель грузовика погиб в результате ДТП на автодороге М5 в Беларуси

12 июня 2024 17:44
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Серьезное ДТП в Пуховичском районе. Авария произошла на съезде на Минск, возле Марьиной Горки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель грузовика погиб в результате ДТП на автодороге М5 в Беларуси-1

По предварительной информации, около 8 утра 44-летний водитель, двигаясь на автомашине МАЗ-МАН в направлении столицы на 59 километре автодороги М5 Минск-Гомель не справился с управлением транспортного средства и въехал в опору моста. Мужчина скончался на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

# ДТП # происшествия

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