Во всем Рогачеве отключили воду - 30 000 человек остались без воды

Новости Беларуси. В Рогачеве 3 ноября полностью восстановили водоснабжение. Город с 34-тысячным населением возвращается к нормальной жизни.

Крупная авария произошла в ночь на 2 ноября, так как в городе забился центральный коллектор. В результате решили пойти на экстренные меры – отключили воду всему городу. Аварию устраняли несколько бригад специалистов и спецтехника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщение об аварии поступило ещё в четверг после обеда. Прибывшие на место коммунальники обнаружили целую реку в самом центре города. Место аварии - в самом центре города. На глубине четырёх метров под землёй в канализации образовался мощный затор.

Сотрудник коммунальной службы:

Напор воды был очень большой. Асфальт размыло буквально за час, он провалился.

Всю ночь пытались справиться с проблемой без кардинальных мер. Помимо канализации здесь проходят и другие коммуникации, прямо над местом затора лежит газовая труба. А экскаватору не давали работать в полную силу линии электропередачи.

Владимир Науменко, главный инженер коммунального предприятия «Рогачёв»:

При проведении дорожных работ, асфальтирования улицы Советской, были нарушены несколько колодцев. В них попали кирпич и щебень, которые смыло в данном участке и произошел затор.

Александр Ковалёв, заместитель председателя Рогачёвского райисполкома:

В 7 утра собрали комиссию по ЧС. Было созваны все чрезвычайные службы города. Молочным заводом обеспечивается поставка воды в лечебные учреждения, в том числе, при необходимости, в школы.

После объявления по радио об отключениях у людей было около часа на то, чтобы запастись водой. Плюс в магазины города дополнительно привезли около 20 тонн бутилированной питьевой воды.

Инна Мурашко, заведующая магазином:

Спрос сегодня на воду есть. Воды хватает в достатке, ажиотажа как такового среди покупателей нет.

Ситуация усугубилась к концу рабочего дня. Вернувшиеся домой рогачёвцы снова заполнили канализацию.

С ситуацией справились только 3 ноября. Сейчас все в норме.