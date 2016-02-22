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Во Львове в ночь на понедельник были совершены нападения на отделения двух банков

22 февраля 2016 16:52
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Новости Украины. Во Львове в ночь на понедельник были совершены нападения на отделения двух банков: украинских, но косвенно связанных московскими финансовыми структурами. Аналогичной атака имела место в Мариуполе, а до того – в Киеве.

Если в столице отделения двух банков были полностью разгромлены, то во Львове удалось избежать серьезного ущерба. Один из офисов, в окно которого бросили бутылку с зажигательной смесью, не загорелся вовсе. Ко второму офису были стянуты несколько пожарных экипажей и возгорание удалось быстро локализовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти полагают, что налицо проявление политического экстремизма и поджигателям грозят 10-летние сроки заключения, если преступников, конечно, удастся поймать.

# происшествия # Массовые беспорядки

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