Новости Украины. Во Львове в ночь на понедельник были совершены нападения на отделения двух банков: украинских, но косвенно связанных московскими финансовыми структурами. Аналогичной атака имела место в Мариуполе, а до того – в Киеве.

Если в столице отделения двух банков были полностью разгромлены, то во Львове удалось избежать серьезного ущерба. Один из офисов, в окно которого бросили бутылку с зажигательной смесью, не загорелся вовсе. Ко второму офису были стянуты несколько пожарных экипажей и возгорание удалось быстро локализовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти полагают, что налицо проявление политического экстремизма и поджигателям грозят 10-летние сроки заключения, если преступников, конечно, удастся поймать.