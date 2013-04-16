Новости Южной Кореи. Вертолет ВВС США потерпел крушение в Южной Корее на границе с КНДР. Известно, что на борту воздушного судна находились 14 человек. Все они после инцидента были направлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Жертв нет.

Причины ЧП устанавливаются. Известно, крушение вертолета произошло во время тренировочных полетов, в которых участвовало 6 военных машин.

Расследование инцидента взято под контроль американских военных. Причины катастрофы уточняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.