Прямой эфир

Вертолет ВВС США потерпел крушение в Южной Корее на границе с КНДР

16 апреля 2013 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. Вертолет ВВС США потерпел крушение в Южной Корее на границе с КНДР. Известно, что на борту воздушного судна находились 14 человек. Все они после инцидента были направлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Жертв нет.

Причины ЧП устанавливаются. Известно, крушение вертолета произошло во время тренировочных полетов, в которых участвовало 6 военных машин.

Расследование инцидента взято под контроль американских военных. Причины катастрофы уточняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
10 свадебных голубей в ящике для перчаток обнаружены на белорусско-польской границе при досмотре машины
16 апреля 2013 06:01

10 свадебных голубей в ящике для перчаток обнаружены на белорусско-польской границе при досмотре машины

Короткое замыкание электропроводки зарядного устройства для мобильного телефона стало причиной пожара в Минске
15 апреля 2013 18:02

Короткое замыкание электропроводки зарядного устройства для мобильного телефона стало причиной пожара в Минске

Паводок в Могилеве: затоплены сотни дворов, жилые дома, хозпостройки, дороги и мосты
15 апреля 2013 16:32

Паводок в Могилеве: затоплены сотни дворов, жилые дома, хозпостройки, дороги и мосты