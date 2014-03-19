Вертолет с журналистами разбился в США. 2 человека погибли

Новости США. В центре американского города Сиэтл разбился вертолет с журналистами. Два человека от полученных травм погибли на месте. Вертолет, на борту которого находилась съемочная группа, упал рядом с главной городской достопримечательностью – небоскребом Спейс-Нидл.

На месте происшествия начался пожар, загорелись несколько машин. Находившимся в них людям удалось выбраться из автомобилей, однако один из них пострадал и находится в критическом состоянии. О других пострадавших не сообщается.

Причина аварии не сообщается. По предварительным данным, вертолет мог задеть здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.