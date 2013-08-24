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Вертолет потерпел крушение в Северном море. Погибли 4 человека

24 августа 2013 14:57
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Новости Великобритании. ЧП в Северном море. Недалеко от Шетландских островов  потерпел крушение вертолет. По последним данным, погибли четверо. Всего на борту находились 16 нефтяников и два пилота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно перевозило пассажиров с буровой платформы на острова. По словам одного из пострадавших, уже в воздухе у машины отказал двигатель. Вертолет начал быстро терять скорость. После аварийной посадки нА воду он буквально развалился на части. Спасательная операция на месте трагедии продолжается.

# происшествия # Крушение

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