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Вблизи деревни Мощенка Логойского района столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус

06 сентября 2017 15:48
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Новости Беларуси. В Логойском районе – дорожно-транспортное происшествие: не разминулись рейсовый автобус с микроавтобусом. Никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вблизи деревни Мощенка Логойского района столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус-1

24 пассажирам пришлось пересесть на другой маршрут. А водителю «рейсовика» оставить машину помогли спасатели – мужчине зажало ногу.

Вблизи деревни Мощенка Логойского района столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус-3

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Утром 6-го сентября в 6.58 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Мощенка Логойского района. Требовалась помощь в извлечении пострадавшего. На 101 о происшествии сообщил очевидец. Первым прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса. Работники МЧС с помощью специального инструмента заблокировали водителя микроавтобуса 1989 года рождения. Пострадавший бригады скорой медицинской помощью был доставлен в районную больницу. Пассажиры рейсового автобуса, а а также водитель не пострадали. 

Вблизи деревни Мощенка Логойского района столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус-5

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Анастасия Швайбович

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