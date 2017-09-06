Вблизи деревни Мощенка Логойского района столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус

Новости Беларуси. В Логойском районе – дорожно-транспортное происшествие: не разминулись рейсовый автобус с микроавтобусом. Никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Утром 6-го сентября в 6.58 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Мощенка Логойского района. Требовалась помощь в извлечении пострадавшего. На 101 о происшествии сообщил очевидец. Первым прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса. Работники МЧС с помощью специального инструмента заблокировали водителя микроавтобуса 1989 года рождения. Пострадавший бригады скорой медицинской помощью был доставлен в районную больницу. Пассажиры рейсового автобуса, а а также водитель не пострадали.