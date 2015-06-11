Валерий Вакульчик: Руководство «Мотовело» обвиняют в выводе капитала и вывозе оборудования

Новости Беларуси. Руководство «Мотовело» обвиняют в выводе капитала и вывозе оборудования. Об этом 11 июня заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик. Возбуждено уголовное дело.

Владелец предприятия и ряд должностных лиц (всего 6 человек) уже задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, если вина будет доказана, то нечистые на руку управленцы не смогут впредь занимать руководящие должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Комитет государственной безопасности задержал владельца «Мотовело», а также ряд должностных лиц этого акционерного общества. Фактически своими действиями они затронули права и законные интересы более, чем трех тысяч граждан-акционеров ОАО и причинили существенный ущерб в особо крупном размере. Не менее трех эпизодов противоправной деятельности послужили основанием для возбуждения уголовного дела.