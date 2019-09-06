В Жлобинском районе мужчине, который задушил россиянку и закопал во дворе, предъявлено обвинение

Новости Беларуси. Подозреваемому в убийстве женщины в Жлобинском районе предъявлено обвинение.
По информации УСК по Гомельской области, продолжается расследование уголовного дела об убийстве 45-летней россиянки.
Жительница Мурманской области купила дом в д. Круговец несколько лет назад. Она приезжала в него с тремя детьми летом. Женщина поддерживала отношения с 34-летним мужчиной. Он помогал ей по хозяйству.
За пару дней до случившегося старшие дети уехали домой, а с мамой остался 6-летний мальчик.
По версии следствия, в ночь с 22 на 23 августа между женщиной и мужчиной, который был пьян, произошла ссора. В ходе нее россиянку сначала ударили, а потом задушили. Тело женщины было закопано возле границы дачного участка.
Затем мужчина написал дочери потерпевшей в соцсетях от имени матери и попросил напомнить пин-код от банковской карточки. Когда мужчина узнал его, то снял со счета погибшей часть денег.
Утром 23 августа обвиняемый сказал сыну женщины, что его мама уехала в Минск. Спустя день мужчина пошел с мальчиком на ж/д станцию якобы встречать женщину. Ребенку было велено ждать на станции. Сам мужчина уехал на поезде в Гомель.
Ребенка нашла местная жительница. Он был ей знаком, потому что часто приходил с мамой в магазин (читать далее).
Мальчика обнаружили, начались поиски его мамы. На место ее домовладения приехала следственно-оперативная группа, эксперты Жлобинского МРО ГКСЭ, сотрудники УСК и УВД области. Работу на месте убийства лично координировал начальник УСК.
В ходе осмотра места было извлечено тело женщины. Был изъят ряд предметов, которые имели отношение к преступлению. Назначен ряд экпертиз.
Мужчина был задержан. С его участием был проведен ряд следственных действий. Также были допрошены супруг, ребенок, соседи потерпевшей по дому в д. Круговец, а также иные лица.
Задержанному было предъявлено обвинение по статье «Убийство».