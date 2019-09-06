В Жлобинском районе мужчине, который задушил россиянку и закопал во дворе, предъявлено обвинение

Новости Беларуси. Подозреваемому в убийстве женщины в Жлобинском районе предъявлено обвинение.

По информации УСК по Гомельской области, продолжается расследование уголовного дела об убийстве 45-летней россиянки.

Жительница Мурманской области купила дом в д. Круговец несколько лет назад. Она приезжала в него с тремя детьми летом. Женщина поддерживала отношения с 34-летним мужчиной. Он помогал ей по хозяйству.

За пару дней до случившегося старшие дети уехали домой, а с мамой остался 6-летний мальчик.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 августа между женщиной и мужчиной, который был пьян, произошла ссора. В ходе нее россиянку сначала ударили, а потом задушили. Тело женщины было закопано возле границы дачного участка.