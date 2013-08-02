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В Жлобине 33-летний мужчина спрыгнул с моста под поезд

02 августа 2013 16:07
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Новости Беларуси.  Сегодня днем в Жлобине с пешеходного моста на железнодорожном вокзале под проходящий поезд Минск-Симферополь бросился 33-летний мужчина. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Задержка в движении поезда составила около тридцати минут.

По счастливой случайности мужчина остался жив. При падении он оказался зажат между колесными парами.

Что заставило молодого мужчину решиться на такой шаг, ещё предстоит выяснить. Однако статистика не утешительна. С начала года в Гомельской области это третье происшествие на железной дороге, связанное с суицидами граждан. В прошлом году Беларусь оказалась в первой десятке по количеству суицидов в мире. К слову, на Западе буквально по любой причине не идут – бегут к психологам. Развод, смерть домашнего хомячка, ноль на кредитке – каждый повод – повод для общения со специалистом. У нас же про экспертов в области личностной помощи вспоминают в самом крайнем случае. Так почему белорусы не обращаются за психологической помощью к специалисту (смотрите видео)?

# происшествия # Падение с высоты

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