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В Заводском района мотоциклист долго убегал от ГАИ, но его поймали и составили 6 протоколов

22 ноября 2018 23:20
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Заводского района задержали бесправного байкера, но этому предшествовала длительная погоня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском района мотоциклист долго убегал от ГАИ, но его поймали и составили 6 протоколов-1

Инцидент произошел в час ночи 22 ноября на улице Кабушкина. 28-летний мотоциклист проигнорировал требования инспекторов об остановке и лишь прибавил скорость, заезжая на тротуары и нарушая правила. Задержать нарушителя удалось на Ташкентской. Оказалось, молодой человек никогда не получал права и неоднократно привлекался за езду без документов.

В отношении него составлено шесть административных протоколов.

# ГАИ # происшествия # Фотофакт

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