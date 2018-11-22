Морозили на улице с грудным ребёнком или выполняли свою работу? Что известно о конфликте с контролёрами в Гродно

Новости Беларуси. Резонансный конфликт пассажира и контролера. Случай произошел в Гродно: в одном из городских автобусов ревизоры задержали женщину с ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аргументы работников автобусного парка – проезд не оплачен, поскольку билет недействительный. Однако пассажир с претензиями не согласна и намерена доказывать свою точку зрения в суде. Кто прав, а кто виноват – разбираемся вместе. Репортаж Галины Буро.

Она просто вот так тягала. За руку потягал, мне вот весь этот пух…

Многодетная мама Александра демонстрирует нашей съемочной группе куртку с затяжками, которая была надета на девушке в тот злополучный день. Гродненка утверждает: одежду испортили контролеры, когда хватали ее за руки и не давали покинуть остановку. В то время как в коляске – грудной ребенок, подруга на 8-м месяце беременности, а на улице – морозный ноябрь.

Александра, жительница Гродно:

Сразу сказали: «Оплачиваем штраф». Я говорю: «А на каком основании я должна оплачивать штраф, если я оплатила проезд?» «Мне не нравится ваш талончик, как будто он два раза закомпостирован». Я ей говорю: «Я сейчас не могу вам ничего оплачивать, потому что я талон свой пробила».

В итоге выяснения отношений на остановке растянулось на два часа, ведь у Александры не оказалось при себе паспорта, а со штрафом она была не согласна. История закончилась в отделении милиции. На девушку составили протокол за безбилетный проезд, она, в свою очередь, написала заявление на контролеров за применение силы.

Галина Буро, СТВ:

Скандал разгорелся в самом центре, вот на этой остановке общественного транспорта. Место многолюдное: некоторые прохожие попытались вмешаться в конфликт, кто-то снимал на камеру мобильного телефона. И, возможно, взгляд со стороны как раз мог бы прояснить ситуацию. Однако очевидцы пока не спешат заявлять о себе.

В автобусном парке говорят: чтобы разобраться в ситуации, им достаточно и своего видео с камеры нагрудного регистратора контролера. Устройства как раз и закупили, чтобы был аргумент в конфликтных ситуациях. Запись в интересах расследования нам не показали, зато предъявили другой козырь – те самые талоны Александры и ее подруги.

Владимир Фролов, начальник отдела контрольно-ревизионного отдела автобусного парка Гродно:

Вот здесь лишние дырочки. Здесь, здесь. То есть данные два талона побывали уже в компостере до этого случая.

Руководство автобусного парка утверждает: контролеры действовали по инструкции, нарушений нет.

Владимир Фролов:

При просмотре видео, того, которое мы предоставим в органы внутренних дел (они уже к нам обратились и приедут с выемкой этой видеозаписи), ничего нету. Ни порванной куртки, ничего. Это все увидят органы внутренних дел. Кстати, одна из них только у нас по автобусному парку попадается по неуплате проезда в 15-й раз.