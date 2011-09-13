В Ярославле прощаются с хоккеистом Александром Галимовым

Единственный выживший в авиакатастрофе игрок «Локоматива» скончался накануне. Московские врачи боролись за его жизнь до последнего, однако сердце 26-летнего мужчины не выдержало. У Галимова было до 90% ожогов поверхности тела. Такие травмы не совместимы с жизнью.

Церемония прощания с хоккеистом пройдет в спорткомплексе «Арена-2000», где команда проводила домашние матчи, и где болельщики прощались с другими погибшими игроками.

Напомним, Як-42 разбился 7 сентября под Ярославлем. В списке погибших уже 44 человек – хоккеисты «Локоматива», сотрудники клуба и экипаж самолета.

С момента катастрофы к психологам обратились более двух тысяч человек. По словам специалистов, помощь потребовалась не только родным и близким погибших, но и болельщикам, лишившимся любимой команды.

Единственный выживший в авиакатастрофе, бортинженер Александр Сизов, находится в институте Склифосовского в Москве. Накануне его перевели из отделения реанимации в общую палату, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».