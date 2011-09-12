На станции метро «Фрунзенская» под пребывающий состав упала 60-летняя женщина

Движение электричек «красной» ветки метро днем 12 сентября было остановлено на 18 минут.

Как выяснилось, в 14.50 на станции «Фрунзенская» под прибывающий состав упала 60-летняя женщина. По предварительным данным, ей стало плохо. Пассажирку оперативно подняли на платформу и оказали первую помощь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Довольно быстро она была извлечена из-под поезда и с переломом руки доставлена в одну из городских клиник.

Сейчас по данному факту проводится проверка.