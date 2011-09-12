СМИ: По предварительным заключениям экспертов, пилоты Як-42 при взлете слишком поздно включили форсажный режим двигателей

Утром 12 сентября в московском НИИ имени Вишневского умер хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Галимов, выживший после крушения. Он получил 90% ожогов. Пять дней врачи боролись за его жизнь. Но спасти спортсмена не удалось.

Бортпроводник, единственный выживший в авиакатастрофе, Александр Сизов переведен в обычную палату. Жизнь его вне опасности.

Продолжается расследование причин катастрофы. Прокурорская проверка не выявила нарушений в техобслуживании разбившегося самолета.

Как сообщают информагенства, по предварительным заключениям экспертов, пилоты самолета при взлете слишком поздно включили форсажный режим двигателей. Самолет оторвался от земли, но не сумел набрать нужную высоту.

На месте авиакатастрофы ЯК-42 накануне вечером снято оцепление. Десятки людей приезжают сюда возложить цветы. Цветы продолжают нести и к «Минск-Арене», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Хоккеист Александр Галимов скончался в больнице