15-летний школьник утонул в реке Друть в Рогачёве

Новости Беларуси. 5 июня примерно в полвосьмого вечера в Рогачёве в реке Друть утонул 15-летний подросток.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, юноша вместе со знакомыми отдыхал на берегу реки. В какой-то момент ему захотелось искупаться, парень пошёл в непредназначенное для этого место и начал тонуть.

Отдыхавшие вместе с ним приятели позвонили в экстренные службы, однако спасти школьника не удалось. Тело погибшего извлекли из воды водолазы.

Выясняются детали случившегося, назначены экспертизы.

Весной 2019 года в Климовичском районе за день утонули три ребёнка.