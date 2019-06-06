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15-летний школьник утонул в реке Друть в Рогачёве

06 июня 2019 07:25
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Новости Беларуси. 5 июня примерно в полвосьмого вечера в Рогачёве в реке Друть утонул 15-летний подросток.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, юноша вместе со знакомыми отдыхал на берегу реки. В какой-то момент ему захотелось искупаться, парень пошёл в непредназначенное для этого место и начал тонуть.  

Отдыхавшие вместе с ним приятели позвонили в экстренные службы, однако спасти школьника не удалось. Тело погибшего извлекли из воды водолазы.  

Выясняются детали случившегося, назначены экспертизы.  

Весной 2019 года в Климовичском районе за день утонули три ребёнка.  

Погибшими оказали два брата и девочка – здесь подробности.  

# Утопления # происшествия

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