В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин

Новости Беларуси. ДТП в Бобруйском районе. Здесь в одном из водоемов работники агроусадьбы нашли перевернутый автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли экстренные службы. После извлечения машины из воды в ней обнаружили четырех мужчин. Все они оказались мертвы.