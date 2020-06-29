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В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин

29 июня 2020 20:06
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Новости Беларуси. ДТП в Бобруйском районе. Здесь в одном из водоемов работники агроусадьбы нашли перевернутый автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин-1

На место происшествия прибыли экстренные службы. После извлечения машины из воды в ней обнаружили четырех мужчин. Все они оказались мертвы.

В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин-4

По данным следствия, компания была на рыбалке возле деревни Спорное. При движении вдоль берега водитель не справился с управлением, в результате авто опрокинулось в воду. Все обстоятельства выясняются. Возбуждено уголовное дело.

# Авария в Могилевской области # происшествия # Фотофакт

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