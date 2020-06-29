В водоёме под Бобруйском нашли перевёрнутый автомобиль с телами четырёх мужчин

Новости Беларуси. ДТП в Бобруйском районе. Здесь в одном из водоемов работники агроусадьбы нашли перевернутый автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП в Бобруйском районе. Здесь в одном из водоемов работники агроусадьбы нашли перевернутый автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место происшествия прибыли экстренные службы. После извлечения машины из воды в ней обнаружили четырех мужчин. Все они оказались мертвы.
По данным следствия, компания была на рыбалке возле деревни Спорное. При движении вдоль берега водитель не справился с управлением, в результате авто опрокинулось в воду. Все обстоятельства выясняются. Возбуждено уголовное дело.