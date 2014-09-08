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В Витебской области нашли труп 79-летнего грибника

08 сентября 2014 13:45
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Новости Беларуси. В Шарковщинском районе Витебской области нашли тело 79-летнего мужчины, который ушел в лес за грибами и не вернулся.

Спасатели получили информацию о заблудившемся пенсионере от дежурного РОВД утром 5 сентября, выбиться на след погибшего удалось лишь спустя два дня.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

К слову, в прошедшие выходные спасатели и милиция выезжали на поиски 11 грибников.

Так, в лесах Оршанского района потерялась компания любителей тихой охоты из 5 человек. Горе-грибников вывел из леса звук сирены. Другие блуждали по массивам Сенненского, Бешенковичского, Витебского и Шумилинского районов.

И все же по сравнению с тем количеством людей, которые ходят в лес за грибами, к счастью, теряются единицы.

Что делают с лесными дарами грибники - используют в домашних целях или продают? А если подают, то как - на рынке или с рук? Что должен спрашивать у таких предпринимателей покупатель, чтобы быть уверенным в качестве продукта, смотрите видео.    
 

# происшествия # Грибы

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