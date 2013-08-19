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В Витебской области 7-летняя девочка погибла под обрушившимся в траншее грунтом

19 августа 2013 17:50
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Новости Беларуси. ЧП в Орше. 7-летняя девочка погибла под обрушившимся в траншее грунтом. Яма была вырыта для работ по замене водопроводных труб.

Каким образом на опасной территории оказалась школьница, а также принимались ли меры по ограждению места работ –  все это еще предстоит выяснить следователям.

Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
По данному факту Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. По предварительной версии, смерть наступила от механической асфиксии. То есть удушья вследствие закрытия дыхательных путей песком.

Напомним, в конце июля две школьницы погибли в песчаном карьере в Гомельском районе. Дети не вернулись с прогулки.  Обнаружили тела под  слоем грунта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Инна Горбачева # Гибель детей

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