В Витебской области 7-летняя девочка погибла под обрушившимся в траншее грунтом

Новости Беларуси. ЧП в Орше. 7-летняя девочка погибла под обрушившимся в траншее грунтом. Яма была вырыта для работ по замене водопроводных труб.

Каким образом на опасной территории оказалась школьница, а также принимались ли меры по ограждению места работ – все это еще предстоит выяснить следователям.

Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

По данному факту Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. По предварительной версии, смерть наступила от механической асфиксии. То есть удушья вследствие закрытия дыхательных путей песком.

Напомним, в конце июля две школьницы погибли в песчаном карьере в Гомельском районе. Дети не вернулись с прогулки. Обнаружили тела под слоем грунта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.