Прямой эфир

В Витебске задержали голого водителя Ford, протаранившего остановку

03 января 2017 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Произошедшее на видео запечатлели очевидцы. Они и выложили ролик в социальные сети.

Автомобиль Ford протаранил остановку.

По счастливой случайности никто не пострадал. Свидетели ЧП вызвали милицию.

Когда наряд прибыл, виновник аварии вышел к ним в чем мать родила. Выяснилось, что мужчине 28 лет. Был ли он пьян или находился под действием наркотиков, пока не сообщается.

Александр Казючиц, временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Очевидцы этого происшествия остановили автомобиль скорой помощи, который проезжал мимо, а также вызвали наряд ГАИ. Когда наши сотрудники прибыли, водитель Ford вышел из «скорой» без одежды. Был ли он в таком виде за рулем, нам пока не известно. Его одежда обнаружена на улице. Мужчину задержали и доставили в отдел.

Новые подробности резонансного происшествия здесь.

# происшествия # Авария в Витебске # Александр Казючиц

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба, таран остановки, пиротехнические травмы и пожары: празднование Нового года в Беларуси не обошлось без ЧП
03 января 2017 16:49

Стрельба, таран остановки, пиротехнические травмы и пожары: празднование Нового года в Беларуси не обошлось без ЧП

Отжил свой век или просто не выдержал нагрузку: почему в домах обваливаются балконы
03 января 2017 16:43

Отжил свой век или просто не выдержал нагрузку: почему в домах обваливаются балконы

Четыре машины столкнулись под Молодечно: один человек погиб, трое в больнице
03 января 2017 14:21

Четыре машины столкнулись под Молодечно: один человек погиб, трое в больнице