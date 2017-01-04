Момент задержания голого водителя в Витебске попал на видео

Новости Беларуси. По счастливой случайности в результате резонансного происшествия в Витебске не пострадали люди. Напомним, 28-летний мужчина за рулем Ford Fiesta на большой скорости протаранил остановку общественного транспорта.

Когда на место происшествия прибыла милиция, водитель голышом выскочил из машины. На кадрах, которые выложены в социальные сети, отчетливо видно: мужчина пытается вырваться от страж правопорядка и убежать.

По словам очевидцев, раздеваться водитель стал на ходу. Сорвал с себя куртку, свитер, майку.

Известно, что водитель Ford Fiesta – житель областного центра. Был мужчина в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в момент происшествия, станет ясно после ряда экспертиз (другие подробности здесь).