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Момент задержания голого водителя в Витебске попал на видео

04 января 2017 14:03
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Новости Беларуси. По счастливой случайности в результате резонансного происшествия в Витебске не пострадали люди. Напомним, 28-летний мужчина за рулем Ford Fiesta на большой скорости протаранил остановку общественного транспорта.

Когда на место происшествия прибыла милиция, водитель голышом выскочил из машины. На кадрах, которые выложены в социальные сети, отчетливо видно: мужчина пытается вырваться от страж правопорядка и убежать.

По словам очевидцев, раздеваться водитель стал на ходу.  Сорвал с себя куртку, свитер, майку.

Известно, что водитель Ford Fiesta – житель областного центра. Был мужчина в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в момент происшествия, станет ясно после ряда экспертиз (другие подробности здесь).

# происшествия # Авария в Витебске

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