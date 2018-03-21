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Вынесен приговор водителю мусоровоза, насмерть сбившего 89-летнего мужчину в Витебске

21 марта 2018 08:06
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Новости Беларуси. В Витебске вынесен приговор водителю мусоровоза, который насмерть сбил пожилого мужчину в октябре 2017 года.  

Как сообщает БЕЛТА, у человека, находившегося за рулём автомобиля, 30-летний стаж вождения. Перед ДТП мусоровоз двигался задним ходом на скорости 4 км/ч.

89-летний мужчина был доставлен в медучреждение. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.  

Решением суда обвиняемый приговорён к году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год и к 100 часам общественно полезных работ. Также мужчина на два года лишён права управлять ТС.  

Отмечается, что ранее обвиняемый не имел судимостей. Мужчина признал свою вину и получил прощение жены погибшего.  

Зимой прошлого года суд вынес приговор водителю машины, сбившей пожарных в Калинковичском районе.  

Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы – подробнее здесь.  

# происшествия # Авария в Витебске

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