Вынесен приговор водителю мусоровоза, насмерть сбившего 89-летнего мужчину в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске вынесен приговор водителю мусоровоза, который насмерть сбил пожилого мужчину в октябре 2017 года.

Как сообщает БЕЛТА, у человека, находившегося за рулём автомобиля, 30-летний стаж вождения. Перед ДТП мусоровоз двигался задним ходом на скорости 4 км/ч.

89-летний мужчина был доставлен в медучреждение. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Решением суда обвиняемый приговорён к году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год и к 100 часам общественно полезных работ. Также мужчина на два года лишён права управлять ТС.

Отмечается, что ранее обвиняемый не имел судимостей. Мужчина признал свою вину и получил прощение жены погибшего.

Зимой прошлого года суд вынес приговор водителю машины, сбившей пожарных в Калинковичском районе.